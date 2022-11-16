Украинский Центр сопротивления: кадыровцы берут под контроль Донбасс
Глава Чечни Рамзан Кадыров усиливает свою власть на захваченных на востоке территориях Украины, сообщает украинский Центр национального сопротивления.
"Этому способствует большое число кадыровцев, подавляющая часть которых находится в тылу и имеет неограниченную власть в регионе. Они активно мародерят регион, вывозя в Чечню технику с предприятий и просто драгоценности", - говорится в сообщении центра, которое цитируют украинские СМИ.
Сообщается, что в Луганск назначен "лояльный к Кадырову прокурор Глеб Михайлов из Дагестана, который привез своих прокуроров".
В Донецке, по данным центра, почти постоянно находятся делегации из Чечни, контролирующие выполнение "гауляйтерами" региона своих обязанностей перед Кадыровым.