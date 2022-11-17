Нидерланды недовольны реакцией Москвы: вызвали российского посла

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина в связи с реакцией на решение суда по делу о крушении пассажирского самолета Boeing в Донбассе, которое произошло 17 июля 2014 года.

Ранее суд Гааги приговорил к пожизненному заключению двоих граждан России и одного украинца, воевавших в 2014 году на стороне "ДНР". Суд счел их виновными в запуске ракеты, сбившей пассажирский самолет, и власти Нидерландов потребовали у России их выдачи.

Россия выразила свое возмущение судебным процессом из-за того, что версия российского Министерства обороны не была рассмотрена как нецелесообразная. МИД России назвал итоги процесса политически мотивированными и отказался выдавать россиян, один из которых - Игорь Стрелков (Гиркин).