Додона задержали в мае, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью 1 млн евро. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (150 тыс. евро).

Додон тогда заявил, что считает дело против него политическим заказом нынешнего президента страны Майи Санду. Она же, в свою очередь, призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела Додона.