Молодежная команда Азербайджанской федерации стрельбы из лука приняла участие в международном турнире по стрельбе из лука «Гран-при Казахстана», который проходил 13-19 ноября в Астане, Казахстан.

Фатима Гусейнли, Банухатун Мамедова и Захид Кязимзаде показали свой профессионализм и взобрались на высшую ступеньку почетного пьедестала. Таким образом, азербайджанские лучники возвращаются из Астаны с 3-мя золотыми медалями.

Федерация стрельбы из лука Азербайджана была основана в 1993 году, является членом Международной ассоциации федераций стрельбы из лука (FITA) и Европейской ассоциации федераций стрельбы из лука (FETA).