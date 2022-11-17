Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:40

Согласно подтвержденным сообщениям, иранские силы безопасности применили оружие для подавления антиправительственных протестов, которые вновь вспыхнули в последние три дня. В результате погибло более 20 человек. Большинство жертв – студенты, также убиты двое несовершеннолетних. Количество раненых неизвестно. По сообщениям международных СМИ, акции протеста, сопровождающиеся масштабными забастовками, охватили десятки иранских городов. Ожесточенные столкновения между силами безопасности и протестующими произошли в Горгане, Тебризе, Мешхеде, Кермане, Ширазе, Бендер-Аббасе, Хузестане и других городах. Власти Ирана заявляют, что по меньшей мере трое сотрудников сил безопасности были убиты.

Наиболее кровопролитный инцидент произошел в среду вечером в городе Изехе, столице юго-западной провинции Хузестан. Здесь по меньшей мере семь человек погибли в результате инцидента, ответственность за который некоторые пользователи сети возложили на государство, а власти – на «неизвестных нападавших». Иранское правительство заявило, что двое «террористов» на мотоцикле открыли огонь по толпе из автомата, убив семь человек, в том числе двух мальчиков в возрасте девяти и 13 лет. Также были ранены девять человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Али Дегани, глава судебной системы Хузестана, сказал, что три человека были арестованы за участие в том, что он назвал «беспорядками» в Изехе. Напомним, что иранские протесты беспрецедентного масштаба начались в середине сентября после того, как 22-летняя Махса Амини была задержана за нарушение правил ношения хиджаба и скончалась в результате избиения в полицейском участке. Для подавления протестов силы безопасности Ирана применяют огнестрельное оружие, а также специальное оборудование, и на сегодняшний день в этих столкновениях было убито около 400 протестующих. Согласно конфиденциальному документу, полученному базирующимся в Лондоне оппозиционным сайтом Iran International, стало известно, что в иранской армии также растет недовольство режимом, а многие военнослужащие и члены их семей участвуют в акциях протеста.

Согласно этому документу, бригадный генерал Хосейн Сафарализаде, командующий военной базой иранской армии в городе Шираз, поручил своим подчиненным предоставлять ежедневные отчеты о задержании военнослужащих, участвующих в акциях протеста, а также членов их семей. Помимо этого, в документе был упомянут общий приказ о недопущении «диверсионной деятельности» на военных объектах. В своем письме Сафарализаде заявил, что армейская инспекция предупредила командиров, находящихся в провинциях Исфахан, Йезд и Чармахал-Бахтиари, о необходимости ежедневного отслеживания случаев неповиновения со стороны армейского состава. На основании полученного документа можно сделать вывод о том, что растет число военнослужащих и членов их семей, проявляющих симпатию к протестному движению и даже принимающих непосредственное участие в нем, что не может не беспокоить высшее военное руководство.