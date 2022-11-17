Обнародован сенсационный документ в Иране: военнослужащие присоединились к протестующим о развитии событий

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Согласно подтвержденным сообщениям, иранские силы безопасности применили оружие для подавления антиправительственных протестов, которые вновь вспыхнули в последние три дня. В результате погибло более 20 человек. Большинство жертв  студенты, также убиты двое несовершеннолетних. Количество раненых неизвестно.

По сообщениям международных СМИ, акции протеста, сопровождающиеся масштабными забастовками, охватили десятки иранских городов. Ожесточенные столкновения между силами безопасности и протестующими произошли в Горгане, Тебризе, Мешхеде, Кермане, Ширазе, Бендер-Аббасе, Хузестане и других городах. Власти Ирана заявляют, что по меньшей мере трое сотрудников сил безопасности были убиты.

И военнослужащие, а также их семьи присоединились к протестам

Наиболее кровопролитный инцидент произошел в среду вечером в городе Изехе, столице юго-западной провинции Хузестан. Здесь по меньшей мере семь человек погибли в результате инцидента, ответственность за который некоторые пользователи сети возложили на государство, а власти – на «неизвестных нападавших».

Иранское правительство заявило, что двое «террористов» на мотоцикле открыли огонь по толпе из автомата, убив семь человек, в том числе двух мальчиков в возрасте девяти и 13 лет. Также были ранены девять человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Али Дегани, глава судебной системы Хузестана, сказал, что три человека были арестованы за участие в том, что он назвал «беспорядками» в Изехе.

Напомним, что иранские протесты беспрецедентного масштаба начались в середине сентября после того, как 22-летняя Махса Амини была задержана за нарушение правил ношения хиджаба и скончалась в результате избиения в полицейском участке. Для подавления протестов силы безопасности Ирана применяют огнестрельное оружие, а также специальное оборудование, и на сегодняшний день в этих столкновениях было убито около 400 протестующих.

Согласно конфиденциальному документу, полученному базирующимся в Лондоне оппозиционным сайтом Iran International, стало известно, что в иранской армии также растет недовольство режимом, а многие военнослужащие и члены их семей участвуют в акциях протеста.

Сенсационный документ за подписью Хосейна Сафарализаде

Согласно этому документу, бригадный генерал Хосейн Сафарализаде, командующий военной базой иранской армии в городе Шираз, поручил своим подчиненным предоставлять ежедневные отчеты о задержании военнослужащих, участвующих в акциях протеста, а также членов их семей. Помимо этого, в документе был упомянут общий приказ о недопущении «диверсионной деятельности» на военных объектах. В своем письме Сафарализаде заявил, что армейская инспекция предупредила командиров, находящихся в провинциях Исфахан, Йезд и Чармахал-Бахтиари, о необходимости ежедневного отслеживания случаев неповиновения со стороны армейского состава.

На основании полученного документа можно сделать вывод о том, что растет число военнослужащих и членов их семей, проявляющих симпатию к протестному движению и даже принимающих непосредственное участие в нем, что не может не беспокоить высшее военное руководство.

Борьба не останавливается

«Об участии военнослужащих и членов их семей в беспорядках, их задержании органами безопасности, написании антиправительственных лозунгов на стенах казарм, а также о сумме возможного ущерба казармам и армейским жилым домам необходимо сообщать ежедневно… посредством текстовых сообщений, по телефону или в форме письменных отчетов», - говорится в документе.

Регулярная армия Ирана подвергается широкой критике за то, что она не препятствует жестокости ополченцев «Басидж», сил КСИР и полиции, которые безжалостно убивают граждан собственной страны.

Аналитики считают, что в последние годы Исламская Республика предоставила ключевые позиции в армии членам Революционной гвардии, чтобы исключить возможность формирования оппозиции внутри вооруженных сил.