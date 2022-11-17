Бени Ганц приветствовал решение Милли Меджлиса
Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле демонстрирует всю глубину отношений между странами и необходимость их дальнейшего укрепления в интересах стабильности и процветания всего региона, написал министр обороны Израиля Бени Ганц в своем твиттере.
«Я приветствую решение парламента Азербайджана открыть посольство в Израиле», - сказал Ганц, добавив, что в прошлом месяце посетил Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым, министром обороны генералом Закиром Гасановым, а также главой Государственной пограничной службы Эльчином Гулиевым.
«На встречах мы обсудили ряд вопросов политики и безопасности», - добавил израильский министр.