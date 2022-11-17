Армяне обстреляли Физули

18 ноября в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Йухары Загалы Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, сообщили в Минобороны.

Кроме того, в 17:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Вейсялли Физулинского района.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.