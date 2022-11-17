Лукашенко об уходе McDonald's: Мы что, булочку не можем разрезать?

Лукашенко отметил, что уровень самообеспечения Беларуси по основным видам продовольственных товаров превышает 100%, при этом все они высокого качества и доступные по цене.

«Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте своё, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодёжи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: «Ах, McDonald’s уходит». Я думаю: слава тебе Господи, что хоть уходит! Но только место McDonald’s, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Местные работники должны сами делать то, что когда-то делал этот McDonald’s, если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю», - заявил белорусский президент.