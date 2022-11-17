Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 19:27

Реагируя на решение первого вице-президента Мехрибан Алиевой приостановить деятельность в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО, Тигран Балаян, посол Армении в Нидерландах, написал в своем микроблоге в Twitter: "Отличные новости для начала дня! Супруга президента Азербайджана, первый вице-президент этой страны больше не является послом доброй воли ЮНЕСКО. После десятилетий работы против ценностей и принципов этой организации, отказа в доступе миссии ЮНЕСКО на территории, находящиеся под ее контролем, справедливость восторжествовала!"

В эти дни аналогичными по смыслу сообщениями и комментариями, буквально, переполнен армянский сегмент социальных сетей. Почему решение Мехрибан Алиевой, явившееся, по сути, выражением протеста против двойственного и откровенно политизированного подхода ЮНЕСКО к Азербайджану, было с такой радостью воспринято армянской общественностью, понять несложно: ведь теперь эта структура ООН, курирующая вопросы образования, науки и культуры, уже на «законных» основаниях, без дипломатических уверток и отговорок, может не видеть в упор вопиющие следы культурного геноцида, совершенного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. То есть, продолжать делать то, что руководство ЮНЕСКО делали все последние тридцать лет. Непонятно другое – почему в унисон с армянской общественностью решение Мехрибан Алиевой так взбудоражило азербайджанскую оппозицию? Чему радуются наши соотечественники? Тому, что теперь ЮНЕСКО уже наверняка не направит миссию в нашу страну, чтобы оценить ущерб культурному и историческому наследию Азербайджана, нанесенный армянскими вандалами? Тому, что Армении, похоже, сойдет с рук преднамеренное, варварское уничтожение культурно-исторического наследия Азербайджана? Тому, что в нашу страну могут никогда не вернуться бесценные произведения национального искусства, книги и антиквариат, разграбленные армянами за годы оккупации?.. «Неясно, что именно побудило первого вице-президента Азербайджана подать в отставку после восемнадцати лет пребывания на посту посла доброй воли ЮНЕСКО, - пишет один из армянских интернет-сайтов и отвечает на свой же вопрос. - Но сделала она это в тот самый день, когда французский Сенат принял резолюцию, призывающую к санкциям против Азербайджана...»

Так и подмывает спросить у безымянных армянских коллег: «А что, на ваш взгляд, должна была сделать в этот день первый вице-президент Азербайджанской Республики? Посылать благодарственное письмо генеральному директору ЮНЕСКО и, одновременно, подданой Франции Одри Азуле? Или петь «Марсельезу» вместе с ликующим армянским народом?..» К сожалению, армянские коллеги не задались более логичным вопросом: «Почему первый вице-президент Азербайджана не приняла это решение раньше, а терпела столько лет?» По-видимому, все эти годы надеялась, что здравый смысл руководителей ЮНЕСКО возобладает над лицемерием, а справедливость возьмет верх над политическими конъюнктурами и коррупционными связями. Надеялась и терпела. А потом терпение иссякло! Как иссякло оно в 1984 году у президента США Рональда Рейгана, который вышел из ЮНЕСКО, обвинив его руководство «в антиамериканизме и безмерном расточительстве». Как иссякло оно в 2017 году у премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который вывел Израиль из этой структуры, заявив: «ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда, и вместо сохранения истории, оно её коверкает».