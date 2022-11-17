30% территории Украины заминировано

«Мы сейчас наиболее активно работаем по Херсонской области. Территория, которая нуждается в разминировании - 8000 кв. км, из них 7000 - Херсонщина, и около 1500 – Николаевщина», - заявил он.

От себя добавим, что с 10 ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана очищено 59 055 гектаров, обезврежено 76 810 мин и неразорвавшихся боеприпасов.