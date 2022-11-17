Агакеримов «под кайфом» тяжело ранил годовалого сына
Завершился судебный процесс по уголовному делу 30-летнего жителя Баку Самира Агакеримова, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений своему годовалому сыну.
Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел 26 апреля текущего года. В 29-й отдел полиции Ясамальского районного управления полиции поступила информация о госпитализации ребенка, получившего черепно-мозговую травму.
В результате проведенной сотрудниками полиции проверки отец ребенка Самир Агакеримов был задержан и передан следствию.
В своих показаниях Агакеримов сказал, что вырос в интернате, очень любил свою жену и семью, прилежно работал. Подсудимый признался, что в момент совершения преступления находился под влиянием наркотиков и не помнит произошедшего. Его приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы.