США отказались возобновить ядерную сделку

Официальный Вашингтон считает, что из-за протестов в Иране и предполагаемых поставок вооружений из Тегерана в Москву вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки становится неактуальным в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, которого цитируют зарубежные СМИ.

«Я считаю, что в ближайшей перспективе вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки не стоит на повестке дня в условиях, когда беспилотники Ирана атакуют украинские города, а иранское правительство жестоко обращается с собственным народом», - сказал он, пояснив отказ от переговоров.