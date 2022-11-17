Зеленский поблагодарил Эрдогана
Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере сообщил о телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«В телефонном разговоре с президентом Эрдоганом мы высоко оценили продление зернового соглашения. Я поблагодарил президента Турции за поддержку этой инициативы и заверил, что Украина останется гарантом продовольственной стабильности. Мы также обсудили вопросы безопасности и сотрудничества в области энергетики», - написал Зеленский.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!