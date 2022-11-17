Государственная противопожарная служба МЧС обратилась к фермерам, занимающимся животноводством, с просьбой ответственно относиться к правилам пожарной безопасности.

В сообщении службы говорится, что несмотря на проводимую массовую просветительскую работу в иных случаях грубо нарушаются требования правил пожарной безопасности. Это приводит к возникновению пожаров, ведущих к тяжелым последствиям. Так, внезапная искра из печной трубы, короткое замыкание в электрических проводах, неосторожное обращение с огнем и другие подобные причины могут привести к большой трагедии.

В связи с изложенным МЧС еще раз призывает граждан, занимающихся животноводством, строго соблюдать правила пожарной безопасности.