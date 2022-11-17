Ясамальские «блюстители морали» получили по 8 лет

Завершился судебный процесс по уголовному делу 31-летнего Ниджата Микаилова и 35-летнего Сахавата Юнусова, жителей Баку, обвиняемых в разбое. Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел вечером 17 апреля текущего года в парке, расположенном на проспекте Нариманова Ясамальского района. Обвиняемые угрозами «выбили» у Хабиба Расулова, сидевшего на скамейке с некой девушкой, 370 манатов.

Обвиняемый Ниджат Микаилов в своих показаниях заявил, что инцидент произошел в священный для мусульман месяц Рамазан, поэтому вид целующихся на скамейке молодых людей его якобы крайне разозлил. Микаилов, по его словам, совместно с другом пытался «вразумить» Расулова. Извинения последнего эффекта не возымели. Проводив подругу домой, молодой человек зачем-то вернулся в парк и предложил Микаилову и Юнусову деньги. Взяв все наличные у Расулова, преступники прошлись с ним до супермаркета, где заставили еще и обналичить все деньги с банковской карты.

Микаилов настаивал, что действовал исключительно в благих намерениях, не угрожал Расулову и сам не знает, зачем взял деньги. То же самое заявил подсудимый Сахават Юнусов.

Потерпевший Хабиб Расулов в своих показаниях заявил, что деньги у него вымогали и что у обвинямых был при себе нож. Наличными у него взяли 240 манатов, а позже с карты он обналичил 130 манатов. Расставшись с преступниками, молодой человек позвонил в полицию.

Расулов добавил, что причиненный ему ущерб полностью возмещен, что он примирился с обвиняемыми и претензий к ним не имеет.

Решением суда Ниджат Микаилов и Сахават Юнусов были приговорены к 8 годам лишения свободы каждый.