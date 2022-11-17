Венгрия готова выделить Украине 14 млн евро

Будапешт не поддержит план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Украине в его нынешней версии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Венгрия готова предоставить Украине 60-70 млрд форинтов (около 14 млн евро) из своего бюджета. Он добавил, что выделение такой суммы «не навредит фундаментально национальным интересам Венгрии».

На прошлой неделе ЕС объявил о планах предоставить 18 млрд евро Украине в следующем году в виде равномерно распределенных во времени траншах.