Белый дом согласился с утверждением Москвы

Вашингтон согласен с Москвой в том, что в ядерной войне нельзя победить, и она не должна быть развязана, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

«Российское руководство заявляет, что ядерную войну нельзя выиграть, а также что она никогда не должна быть развязана. Мы согласны с этим утверждением», - отметил он.

Кирби добавил, что США считают особенно важным поддерживать каналы коммуникаций с Россией открытыми.