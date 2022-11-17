Вашингтон: запущенная КНДР ракета была способна достичь США
Запущенная КНДР в пятницу межконтинентальная баллистическая ракета была способна достичь территории США, заявила представитель администрации президента США высокого ранга.
«Сегодняшние действия представляли собой еще большую эскалацию из-за дальности ракеты. В случае с большинством недавних испытаний, как вам известно, речь шла о ракетах средней дальности. Это же была ракета большей дальности, и она действительно, как отмечал министр иностранных дел Японии, способна достичь (территории) Соединенных Штатов и многих других стран мира», - говорится в заявлении.