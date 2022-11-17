США произведут противоминометные радары специально для Украины

США заказали модификацию противоминометных радаров UKR/TPQ-50 для Вооруженных сил Украины, которые стоят $12 млн, информация об этом появилась на сайте Министерства обороны США.

В опубликованном документе говорится о том, что Пентагон заключил контракт с SRCTec LLC на производство легких радарных систем в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине.

Технику будут изготовлять в городе Сиракузы (штат Нью-Йорк, США). По предварительным данным системы планируют завершить к 30 июня 2023 года.

Речь идет о радаре артиллерийской разведки, который может выявлять и отслеживать минометные позиции и предоставлять информацию для ведения контрбатарейной борьбы.

Радар имеет дальность обнаружения боеприпасов на траектории полета до 10 км и точность определения координат до 50 метров. Обычно используется для выявления прежде всего минометных позиций противника.