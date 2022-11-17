США хотят диалога с КНДР

Администрация США стремится к диалогу с Пхеньяном, но одновременно настроена на обеспечение достаточного военного потенциала в регионе в связи с осуществляемыми КНДР запусками ракет, заявил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Не было никаких прямых контактов с Северной Кореей на эту тему. Мы вполне ясно дали понять, что по-прежнему стремимся к диалогу с Северной Кореей без предварительных условий с тем, чтобы, безусловно, работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. Они не ответили и не воспользовались этим предложением. Оно остается в силе», - сказал Кирби, назвав «конечной целью» достижение с КНДР договоренностей о денуклеаризации.