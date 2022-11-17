Андрей Шевченко оставил свою должность из-за пророссийских депутатов

Это произошло после того, как в обновленный состав НОК Украины вошли народные депутаты Нестор Шуфрич и Григорий Суркис, избранные от пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Деятельность ОПЗЖ в Украине была запрещена после вторжения России в Украину, в мае была приостановлена деятельность фракции в Верховной Раде.

«Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в составе НОК при таком составе», - написал Андрей Шевченко в Facebook. По его словам, Украина платит за свободу крайне высокую цену жизнями лучших из своих граждан.