Андрей Шевченко оставил свою должность из-за пророссийских депутатов
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, недавно избранный вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК), покинул организацию.
Это произошло после того, как в обновленный состав НОК Украины вошли народные депутаты Нестор Шуфрич и Григорий Суркис, избранные от пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Деятельность ОПЗЖ в Украине была запрещена после вторжения России в Украину, в мае была приостановлена деятельность фракции в Верховной Раде.
«Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в составе НОК при таком составе», - написал Андрей Шевченко в Facebook. По его словам, Украина платит за свободу крайне высокую цену жизнями лучших из своих граждан.