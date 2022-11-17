Леонид Швец, автор haqqin.az 22:39

Восемь с лишним лет понадобилось правосудию, чтобы прозвучал обвинительный приговор в отношении тех, кто, по мнению Окружного суда Гааги, должен ответить за гибель 298 человек, находившихся 17 июля 2014 года в сбитом над Донбассом по пути из Амстердама в Куала-Лумпур пассажирском «Боинге».

Виновными определены всего трое: Игорь Гиркин (Стрелков), на момент преступления бывший «министром обороны самопровозглашенной «ДНР», и его подчиненные – Сергей Дубинский, старший офицер российской военной разведки в отставке, и Леонид Харченко, возглавлявший подразделение военной разведки «армии ДНР». Они организовали доставку российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит «Боинг», на территорию Украины, осуществили план по уничтожению самолета и обратному вывозу ЗРК в Россию. При этом никто из них не принимал непосредственного участия в запуске ракеты. Между тем вина всех троих в гибели людей безоговорочно доказана, они приговорены к пожизненному заключению и обязаны выплатить 16 миллионов долларов семьям, потерявшим своих близких. Причастность еще одного подсудимого не была доказана, и его оправдали.

То обстоятельство, что пассажирский лайнер был сбит по ошибке, поскольку экипаж «Бука» принял его за украинский военный «Ан-26», для суда не послужило оправданием. Люди со странным статусом, завладев незаконным образом армейским вооружением, не имеют никакого права стрелять ни по гражданским, ни по военным самолетам. Совершенно очевидно, что приговор лишь частично закрывает вопрос обо всем круге ответственных за убийство 298 человек десяти национальностей, направлявшихся в тот роковой день рейсом MH17 малазийских авиалиний. Руководство 53-й бригады ПВО не по своей прихоти передало штатный ЗРК «Бук» в распоряжение неких лиц, провозгласивших себя властью на Донбассе. Соответствующие приказы получили российские пограничники. Один из главных выводов нидерландского суда – о непосредственном управлении из России действиями Гиркина и прочих руководителей «ДНР» и о постоянном снабжении «восставшего народа Донбасса» оружием. Накопленный Международным следственным комитетом огромный материал не только позволяет, а принуждает к тому, чтобы работа международной судебно-правовой системы продолжилась, и мир узнал всю цепочку решений и имена тех, кто санкционировал убийство.

Имя по крайней мере одного из них у всех на слуху. Новость о сбитом «Боинге» Владимир Путин получил, находясь над Атлантическим океаном: он возвращался из Бразилии после чрезвычайно удачной встречи в рамках БРИКС. Все, казалось, подтверждало его амбиции в качестве мирового лидера, способного бросить вызов Западу и объединить альтернативу – бурно развивающиеся страны с глобальными амбициями, и урок, который Кремль преподнес Украине в Крыму и намеревался преподнести в Донбассе, был уроком и Западу: с Россией надо считаться, а она еще подумает, считаться ли с другими. Вот только крушение пассажирского «Боинга» с тремя сотнями пассажиров в планы силовой демонстрации не входил. Российский президент был не на шутку обеспокоен возможной реакцией, ведь среди погибших были граждане Нидерландов, Великобритании, Австралии, Бельгии, Германии, Канады, Новой Зеландии, а с востоком его отношения портили невинно убиенные пассажиры из Малайзии, Индонезии и Филиппин. Очевидно же было, что именно санкционированные российскими силовиками авантюрные действия привели к этой чудовищной трагедии. Однако по состоянию на лето 2014 года мир еще не был готов видеть в кремлевском лидере того, кого увидели в 2022 году, и все относительно сошло с рук. А российские пропагандисты активно включились в продуцирование самых неимоверных версий произошедшего, среди которых, конечно, отсутствовала настоящая. До сих пор многие граждане Российской Федерации свято уверены, что «Боинг» был сбит либо украинской ракетой, либо украинским же истребителем.