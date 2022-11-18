«Аэрофлот» потерял 50 самолетов с начала войны

Больше четверти самолетов в парке «Аэрофлота», крупнейшего национального перевозчика, находятся в простое и не выполняют полеты. С начала войны, которая принесла России изоляцию от поставок авиатехники, компания лишилась около 50 бортов, пишут российские СМИ.

25 бортов «Аэрофлота» в настоящий момент идут на запчасти: с них снимают исправные детали, чтобы переставить на другие самолеты вместо запчастей от производителей, отказавшихся работать с Россией.

Еще 18 бортов «Аэрофлота» сняты с рейсов из технических проблем. Им нужен ремонт, ждать которого придется долго: не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и деталей для двигателей.