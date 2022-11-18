Зеленский: Пусть Путин справляется с давлением, годы уже не те

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос ирландских студентов о том, как он преодолевает психологическое давление в условиях войны, заявил, что «является спокойным человеком», пишут украинские СМИ.

«Абсолютно нормально. Для меня это не давление. Я спокойный человек достаточно. Ну, не каждый день. Мое окружение, команда знает – бывают разные моменты, скажу вам откровенно. Но вызовы для нашего государства и для нашего народа... мы пережили много разных вызовов и им уже не десятки, а сотни лет... И мы боремся за независимость, поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как ему справляться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те», - сказал он.