Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику

Государственный концерн «Укроборонпром» будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с по меньшей мере шестью странами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО), говорится в сообщении на сайте Государственного концерна «Укроборонпром». В частности, Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО.

««Укроборонпром» будет совместно производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с 6-ю странами-членами Альянса. Польша, Чехия, Франция, Дания и еще несколько, заключенные соглашения с которыми не предусматривают разглашения каких-либо данных», - говорится в сообщении.