Еврейские общины США приветствуют решение Азербайджана
Историческое решение азербайджанского парламента об открытии посольства в Израиле – важный сдвиг в отношениях между Израилем и Азербайджаном, говорится в публикации Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в твиттере.
«Азербайджан станет первой мусульманской шиитской страной, открывшей посольство в еврейском государстве», - отмечается в сообщении.
Американский еврейский комитет (AJC) также прокомментировал решение по открытию посольства.
«Мы приветствуем историческое решение Азербайджана открыть посольство в Израиле. Азербайджан – первая мусульманская шиитская страна, сделавшая это. AJC и Азербайджан являются давними партнерами. Этот шаг еще больше укрепит связи между Израилем и мусульманским миром», - отметила диаспорская организация в своем твиттер-аккаунте.