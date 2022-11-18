В Запорожье взрывы ВИДЕО
В Запорожье прозвучало от 4 до 7 сильных взрывов, сообщают местные телеграм-каналы.
В городе объявлена воздушная тревога.
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В Запорожье прозвучало от 4 до 7 сильных взрывов, сообщают местные телеграм-каналы.
В городе объявлена воздушная тревога.
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