В России недосчитались 23 тысяч заключенных

Число заключенных в мужских колониях в России за два месяца сократилось на рекордные 23 тысячи человек, сообщают российские СМИ.

Такого резкого сокращения числа заключенных не было ни разу с 2010 года. При этом уменьшение количества заключенных происходит на фоне вербовки бойцов в колониях, которые проводит ЧВК «Вагнера».

На начало августа в исправительных колониях содержалось почти 349 тыс. заключенных, но началу ноября их осталось 325 тыс.