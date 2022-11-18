Мушвиг Алескерли, Егяна Гаджиева, специально для haqqin.az 03:23

С первого дня провозглашения независимости, Азербайджан столкнулся с коварным и циничным отношением соседнего Ирана, в котором преобладала неприкрытая двойственность – с одной стороны, на протяжении тридцати лет независимости Азербайджана Тегеран признавал её территориальную целостность, но с другой, активно поддерживал Армению – страну, оккупировавшую более двадцати процентов территории Азербайджана. Мало того, в период оккупации официальные иранские органы пропаганды и СМИ настойчиво внушали населению Азербайджана мифы о мощи и неоспоримом превосходстве армянской армии, призывая азербайджанский народ смириться с неизбежностью оккупации, а после разгрома Армении в 44-дневной войне всячески препятствовали и продолжают тормозить мирный диалог между Баку и Ереваном. Помимо этого, Исламская Республика цинично эксплуатировала и играла на религиозных чувствах определенной группы населения Азербайджана, подчиняя в своих интересах отдельные религиозные общины и превращая их в политические группы, действующие в интересах Ирана.

Ассиметричная война против Азербайджана Дабы замаскировать истинное отношение к своему северному соседу, Иран использовал методы, так называемой, «асимметричной войны». То есть, оказывал на Баку давление экономическими и политическими средствами, а также использовал методы психологического и дипломатического воздействия, проведение кибератак и провоцирование в Азербайджане внутренних конфликтов путем распространения в СМИ и соцсетях тщательно продуманной дезинформации. В азербайджанских СМИ публиковались десятки информационных и аналитических статей о методах и средствах пропаганды Ирана, активно продвигающих в Азербайджане идеи насильственного экстремизма. Так, в статье «Механизмы пропаганды и провокации Ирана: как они формируются, как ими управляют» отмечалось, что Тегеран создал десятки СМИ, а также организовал в социальных сетях сотни профилей, посредством которых на азербайджанском языке было организовано распространение провокационной информации, направленной на психологическую деморализацию азербайджанского народа. В статье также отмечалось использование иранскими провокаторами особой тактики, с помощью которой определенные группы населения Азербайджана вовлекались в сети религиозной пропаганды и в итоге становились адептами и проводниками политических интересов Тегерана. К примеру, при первом знакомстве с одним из профилей Facebook «İmam Zaman Aşiqləri», управляемым из иранского города Кум, может сложиться впечатление, что он создан для религиозных прений. Но уже в одной из основных публикаций указывается, что «управляемая из-за рубежа страница в Facebook разоблачила компанию в Азербайджане». Любопытно, какое отношение эта пресловутая «компания» имеет к «İmam Zaman Aşiqləri»? Или, к примеру, другая тема, представленная на странице «İmam Zaman Aşiqləri» звучит так: «Тофик Ягублу солгал о Зангезурском коридоре». Если прочитать до конца эту страницу, станет очевидным, что религиозная тематика в этом контенте не присутствует – статья сплошь состоит из «фактов» о «нарушении прав национальных меньшинств в Азербайджане» и прочих провокационных текстов. Анализируя эту тенденцию иранской пропаганды, удалось выяснить, что за указанный период в Facebook было создано порядка шестидесяти (!!) страниц, ориентированных исключительно на азербайджанскую аудиторию. Причем каждой из этих страниц даны «отвлекающие» заголовки. Такие, к примеру, как «Интересная информация», «Международное агентство новостей Корана» и так далее. Здесь важно прояснить еще один нюанс. До сих пор многим казалось, что для проникновения в информационное пространство Азербайджана Иран использовал СМИ, созданные на собственной территории. Такие, к примеру, как «Nur-az» в Куме, «Arannews», телеканал «Səhər», группы в соцсетях «Хусейнчиляр» и «Хусейнийюн», уже упомянутые группы в Facebook и другие ресурсы. Но эта точка зрения оставляла вне поля зрения иранских агентов влияния, представленных в азербайджанских СМИ и НПО. Не говоря уже о неправительственных организациях и средствах массовой информации, находившихся под влиянием «Культурного центра Ирана» и продвигавших под видом различных мероприятий откровенно подрывные тезисы, направленные на дестабилизацию внутренней обстановки. Этот момент привлек внимание экспертов, которые взялись за изучение данной темы. В результате, было опубликовано исследование «Информационно-провокационная сеть Ирана против Азербайджана: кто является агентами влияния?».

Новые информационные системы За последний год азербайджанские исследователи и аналитики выявили множество инновационных прорывов. В частности, стало известно, что для расширения провокационной пропаганды против Азербайджана Иран использует не только социальные сети и традиционные СМИ, но и активно задействовал своих прокси и анонимные каналы связи. И если раньше провокационная пропаганда велась в одностороннем порядке через определенных лиц и аккаунты в социальных сетях с акцентом на азербайджанскую аудиторию, то теперь в качестве мишени выбраны не только население Азербайджанской Республики, но и этнические азербайджанцы в самом Иране. До 2021 года подрывную пропаганду вели, в основном, религиозные и военно-радикальные круги Ирана. Сейчас же для повышения эффективности работы по дестабилизации Азербайджана мобилизованы все государственные структуры Исламской Республики. Помимо азербайджанской аудитории, их мишенью стала часть иранского общества с суеверным мировоззрением, которая не имеет доступ к качественному образованию и годами находится вне политических процессов. Именно среди этой части населения ведется целенаправленная работа по созданию негативного имиджа азербайджанского государства. В результате, новые инструменты, используемые Ираном для распространения дестабилизирующей информации, можно сгруппировать следующим образом: - Пропаганда, проводимая официальными СМИ. В отличие от прошлых лет, когда подрывная информация распространялась, в основном, от имени неофициальных лиц, «научных» и «религиозных» центров, теперь появляется все больше заявлений и сообщений, опубликованных от имени лидеров государства, различных министерств и ведомств. Эти сообщения распространяют как через социальные сети, так и через официальные СМИ. - Глобальные центры вещания, финансируемые иранским государством. В эту группу входят финансируемые Ираном зарубежные средства массовой информации. Эти СМИ публикуют для своих читателей/зрителей информацию, призванную политически дезориентировать общественное мнение в той или иной стране. - Формирование прокси-ресурсов. Речь идет о проиранских интернет-ресурсах глобального масштаба, которые распространяют дезинформацию, рассчитанную на то, чтобы испортить отношение к Азербайджану его союзников и деловых партнеров. - Использование социальных сетей в качестве инструмента убеждения. С этой целью через платформы социальных сетей проводятся пропагандистские кампании по дискредитации государственных учреждений Азербайджана. В этом сегменте особенно поощряются призывы к общественным протестам и беспорядкам. - Системная организация кибератак. Речь идет о взломе и клонировании веб-сайтов, создании поддельных интернет-ресурсов и распространении провокационной информации посредством взломанных учетных записей пользователей.

Телеграммное наступление Все эти пропагандистские технологии Иран использует исключительно для того, чтобы поставить под сомнение истинность демократических, светских и государственных ценностей Азербайджана и его ближайших союзников. В настоящее время зафиксированы свыше ста «азербайджанских» телеграм-каналов, которые под контролем иранских провокаторов систематически распространяют лживую информацию, дискредитирующую Азербайджанскую Республику. Особо следует выделить следующие «фейковые» телеграмм-каналы: https://t.me/Hz_Zeyneb_Mektebi https://t.me/mp3kd313 https://t.me/mutaliatazerb https://t.me/ustadshucai https://t.me/mutaliatazerb/4563 https://t.me/VAHIDUMMAT https://t.me/Zuhur_Az https://t.me/Hicab_az https://t.me/Pro_Analitika https://t.me/azerbaycan_tarixi_telegram https://t.me/iswnews_az https://t.me/pdf_dini_kitablar https://t.me/ayetullahxamenei. Эта «фабрика дискредитации» создана иранцами таким образом, что авторы обрабатывают и распространяют дезинформацию по наиболее актуальным темам, не дожидаясь даже указаний кураторов из Кума. При этом, наибольшую активность демонстрируют принадлежащие Ирану каналы в Facebook и Telegram. Каждый из них «специализируется» на определенном направлении политики Азербайджана. Например, страница «Yağlı xəbər» занимается делигитимацией официальных тезисов, выдвинутых руководством Азербайджана (https://www.facebook.com/profile.php?id=100081286561690 //, https://www.youtube.com/channel/UCc_aM6loeo_4pMERq59Efuw). Этот канал последовательно и целенаправленно дискредитирует популярных в Азербайджане политических и общественных деятелей. Канал «Целомудренная женщина», вопреки названию, ориентирован на неокрепшее сознание несовершеннолетних потребителей информации (https://www.facebook.com/profile.php?id=100084017121228). В числе других подрывных ресурсов Ирана следует назвать: «İslam Dünyası Xəbərləri» (https://az.iswnews.com/15389/?fbclid=IwAR26iyP2ojQ_CqFz3OuIARKZawjGlHyQ7NnVoe8p6MTng9-xioULy5ZLFxM, https://www.facebook.com/iswnews.az). «Hüseyn Əli» (https://www.facebook.com/profile.php?id=100071113629535). «Həmid Türkü» (https://www.facebook.com/hemidturki). «Diriliyin Mənası» (https://www.facebook.com/profile.php?id=100080085477033). Понятно, что все перечисленные выше иранские ресурсы работают против Азербайджана.