Гибридная война Ирана против Азербайджана третья мировая

Мушвиг Алескерли, Егяна Гаджиева, специально для haqqin.az

С первого дня провозглашения независимости, Азербайджан столкнулся с коварным и циничным отношением соседнего Ирана, в котором преобладала неприкрытая двойственность – с одной стороны, на протяжении тридцати лет независимости Азербайджана Тегеран признавал её территориальную целостность, но с другой, активно поддерживал Армению – страну, оккупировавшую более двадцати процентов территории Азербайджана.

Мало того, в период оккупации официальные иранские органы пропаганды и СМИ настойчиво внушали населению Азербайджана мифы о мощи и неоспоримом превосходстве армянской армии, призывая азербайджанский народ смириться с неизбежностью оккупации, а после разгрома Армении в 44-дневной войне всячески препятствовали и продолжают тормозить мирный диалог между Баку и Ереваном.

Помимо этого, Исламская Республика цинично эксплуатировала и играла на религиозных чувствах определенной группы населения Азербайджана, подчиняя в своих интересах отдельные религиозные общины и превращая их в политические группы, действующие в интересах Ирана.

Тегеран в лице муллократии активно поддерживал Ереван с момента образования армянского государства

Ассиметричная война против Азербайджана

Дабы замаскировать истинное отношение к своему северному соседу, Иран использовал методы, так называемой, «асимметричной войны». То есть, оказывал на Баку давление экономическими и политическими средствами, а также использовал методы психологического и дипломатического воздействия, проведение кибератак и провоцирование в Азербайджане внутренних конфликтов путем распространения в СМИ и соцсетях тщательно продуманной дезинформации.

В азербайджанских СМИ публиковались десятки информационных и аналитических статей о методах и средствах пропаганды Ирана, активно продвигающих в Азербайджане идеи насильственного экстремизма.

Так, в статье «Механизмы пропаганды и провокации Ирана: как они формируются, как ими управляют» отмечалось, что Тегеран создал десятки СМИ, а также организовал в социальных сетях сотни профилей, посредством которых на азербайджанском языке было организовано распространение провокационной информации, направленной на психологическую деморализацию азербайджанского народа.

В статье также отмечалось использование иранскими провокаторами особой тактики, с помощью которой определенные группы населения Азербайджана вовлекались в сети религиозной пропаганды и в итоге становились адептами и проводниками политических интересов Тегерана.

К примеру, при первом знакомстве с одним из профилей Facebook «İmam Zaman Aşiqləri», управляемым из иранского города Кум, может сложиться впечатление, что он создан для религиозных прений. Но уже в одной из основных публикаций указывается, что «управляемая из-за рубежа страница в Facebook разоблачила компанию в Азербайджане».

Любопытно, какое отношение эта пресловутая «компания» имеет к «İmam Zaman Aşiqləri»?

Или, к примеру, другая тема, представленная на странице «İmam Zaman Aşiqləri» звучит так: «Тофик Ягублу солгал о Зангезурском коридоре».

Если прочитать до конца эту страницу, станет очевидным, что религиозная тематика в этом контенте не присутствует – статья сплошь состоит из «фактов» о «нарушении прав национальных меньшинств в Азербайджане» и прочих провокационных текстов.

Анализируя эту тенденцию иранской пропаганды, удалось выяснить, что за указанный период в Facebook было создано порядка шестидесяти (!!) страниц, ориентированных исключительно на азербайджанскую аудиторию. Причем каждой из этих страниц даны «отвлекающие» заголовки. Такие, к примеру, как «Интересная информация», «Международное агентство новостей Корана» и так далее.

Здесь важно прояснить еще один нюанс. До сих пор многим казалось, что для проникновения в информационное пространство Азербайджана Иран использовал СМИ, созданные на собственной территории. Такие, к примеру, как «Nur-az» в Куме, «Arannews», телеканал «Səhər», группы в соцсетях «Хусейнчиляр» и «Хусейнийюн», уже упомянутые группы в Facebook и другие ресурсы.

Но эта точка зрения оставляла вне поля зрения иранских агентов влияния, представленных в азербайджанских СМИ и НПО. Не говоря уже о неправительственных организациях и средствах массовой информации, находившихся под влиянием «Культурного центра Ирана» и продвигавших под видом различных мероприятий откровенно подрывные тезисы, направленные на дестабилизацию внутренней обстановки.

Этот момент привлек внимание экспертов, которые взялись за изучение данной темы. В результате, было опубликовано исследование «Информационно-провокационная сеть Ирана против Азербайджана: кто является агентами влияния?».  

И даже радикальное крыло шиитского сопротивления – «Хусейнчиляр» и «Хусейнийюн» вторглись в информационное пространство Азербайджана

Новые информационные системы

За последний год азербайджанские исследователи и аналитики выявили множество инновационных прорывов. В частности, стало известно, что для расширения провокационной пропаганды против Азербайджана Иран использует не только социальные сети и традиционные СМИ, но и активно задействовал своих прокси и анонимные каналы связи.

И если раньше провокационная пропаганда велась в одностороннем порядке через определенных лиц и аккаунты в социальных сетях с акцентом на азербайджанскую аудиторию, то теперь в качестве мишени выбраны не только население Азербайджанской Республики, но и этнические азербайджанцы в самом Иране.

До 2021 года подрывную пропаганду вели, в основном, религиозные и военно-радикальные круги Ирана. Сейчас же для повышения эффективности работы по дестабилизации Азербайджана мобилизованы все государственные структуры Исламской Республики. Помимо азербайджанской аудитории, их мишенью стала часть иранского общества с суеверным мировоззрением, которая не имеет доступ к качественному образованию и годами находится вне политических процессов. Именно среди этой части населения ведется целенаправленная работа по созданию негативного имиджа азербайджанского государства.

В результате, новые инструменты, используемые Ираном для распространения дестабилизирующей информации, можно сгруппировать следующим образом:

- Пропаганда, проводимая официальными СМИ. В отличие от прошлых лет, когда подрывная информация распространялась, в основном, от имени неофициальных лиц, «научных» и «религиозных» центров, теперь появляется все больше заявлений и сообщений, опубликованных от имени лидеров государства, различных министерств и ведомств. Эти сообщения распространяют как через социальные сети, так и через официальные СМИ.

- Глобальные центры вещания, финансируемые иранским государством. В эту группу входят финансируемые Ираном зарубежные средства массовой информации. Эти СМИ публикуют для своих читателей/зрителей информацию, призванную политически дезориентировать общественное мнение в той или иной стране.

- Формирование прокси-ресурсов. Речь идет о проиранских интернет-ресурсах глобального масштаба, которые распространяют дезинформацию, рассчитанную на то, чтобы испортить отношение к Азербайджану его союзников и деловых партнеров.

- Использование социальных сетей в качестве инструмента убеждения. С этой целью через платформы социальных сетей проводятся пропагандистские кампании по дискредитации государственных учреждений Азербайджана. В этом сегменте особенно поощряются призывы к общественным протестам и беспорядкам.

- Системная организация кибератак. Речь идет о взломе и клонировании веб-сайтов, создании поддельных интернет-ресурсов и распространении провокационной информации посредством взломанных учетных записей пользователей.

Против Азербайджана повернулись даже официальные иранские СМИ

Телеграммное наступление

Все эти пропагандистские технологии Иран использует исключительно для того, чтобы поставить под сомнение истинность демократических, светских и государственных ценностей Азербайджана и его ближайших союзников.

В настоящее время зафиксированы свыше ста «азербайджанских» телеграм-каналов, которые под контролем иранских провокаторов систематически распространяют лживую информацию, дискредитирующую Азербайджанскую Республику.

Особо следует выделить следующие «фейковые» телеграмм-каналы:

https://t.me/Hz_Zeyneb_Mektebi https://t.me/mp3kd313 https://t.me/mutaliatazerb https://t.me/ustadshucai https://t.me/mutaliatazerb/4563

https://t.me/VAHIDUMMAT https://t.me/Zuhur_Az

https://t.me/Hicab_az https://t.me/Pro_Analitika https://t.me/azerbaycan_tarixi_telegram  https://t.me/iswnews_az

https://t.me/pdf_dini_kitablar https://t.me/ayetullahxamenei.

Эта «фабрика дискредитации» создана иранцами таким образом, что авторы обрабатывают и распространяют дезинформацию по наиболее актуальным темам, не дожидаясь даже указаний кураторов из Кума. При этом, наибольшую активность демонстрируют принадлежащие Ирану каналы в Facebook и Telegram. Каждый из них «специализируется» на определенном направлении политики Азербайджана. Например, страница «Yağlı xəbər» занимается делигитимацией официальных тезисов, выдвинутых руководством Азербайджана

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100081286561690 //, https://www.youtube.com/channel/UCc_aM6loeo_4pMERq59Efuw).

Этот канал последовательно и целенаправленно дискредитирует популярных в Азербайджане политических и общественных деятелей.

Канал «Целомудренная женщина», вопреки названию, ориентирован на неокрепшее сознание несовершеннолетних потребителей информации (https://www.facebook.com/profile.php?id=100084017121228).

В числе других подрывных ресурсов Ирана следует назвать:

«İslam Dünyası Xəbərləri» (https://az.iswnews.com/15389/?fbclid=IwAR26iyP2ojQ_CqFz3OuIARKZawjGlHyQ7NnVoe8p6MTng9-xioULy5ZLFxM, https://www.facebook.com/iswnews.az).

«Hüseyn Əli» (https://www.facebook.com/profile.php?id=100071113629535).

«Həmid Türkü» (https://www.facebook.com/hemidturki).

«Diriliyin Mənası» (https://www.facebook.com/profile.php?id=100080085477033).

Понятно, что все перечисленные выше иранские ресурсы работают против Азербайджана.

Иранский официоз ополчился и на президента Азербайджана

Атака и на президента

К примеру, на странице «Теневой солдат» искажаются взгляды президента Азербайджана, а также ставится под сомнение целесообразность проведения акций по увековечиванию памяти шехидов в Азербайджане и сообщается о нарушении прав членов семей шехидов и ветеранов войны.

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100072952391138). 

Каналы «Şiə Hilalı» (https://www.facebook.com/profile.php?id=100077834956425),

«Книга древних предметов» (https://www.facebook.com/profile.php?id=100085257362192), «Страница Али Гусейнова» и другие связанные с ними страницы рассказывают о проведении в Азербайджане особой политики, направленной против религиозных убеждений граждан Азербайджана.

К примеру, авторы статьи «Хырдаланская мечеть превратилась в ресторан» пытаются дезавуировать справедливые замечания руководства Азербайджана в адрес Ирана. При этом они стараются «не замечать» тот факт, что Армения использовала мечети на оккупированных азербайджанских территориях в качестве свинарников (https://www.facebook.com/profile.php?id=100067682479266, https://www.facebook.com/100067682479266/videos/518937823464802)

Страница «Behcət Xiyabanı-Real İran»(https://www.facebook.com/Realran2022), а также канал, открытый от имени Абдулмалика Аль-Хуси, отслеживает действия Службы государственной безопасности Азербайджана по нейтрализации иранской агентуры в стране (https://www.facebook.com/manucohr.mottaki.52).

В свою очередь, каналы в Telegram, связанные с КСИР, пытаются представить нейтрализацию иранской агентурной сети в Азербайджане, как «заказ» зарубежных стран: (https://t.me/IRGCQODS/6269// https:/ /t.me/SEPAHCYBERY/56315 // https://t.me/sepah_IRGC/17776).

Периодически названия проиранских ресурсов меняются. Тем не менее, их несложно «вычислить» по URL: «Знай правду» (https://www.facebook.com/profile.php?id=100078704469700), «Tarixi Nadir» (https://www.facebook.com/profile.php?id=100069819945129). 

На канале https://t.me/ayetullahkhamenei/2410, на котором пропагандируются интересы Ирана, обсуждается целесообразность проекта Зангезурского коридора. 

Наблюдая за перечисленными выше средствами массовой информации, интернет-сайтами и аккаунтами в соцсетях, можно сделать главный вывод – в азербайджаноязычном сегменте интернета Ирана сформировался полноценный профильный институт пропаганды, провокаций и дезориентации общественного мнения, а также налажены многочисленные мониторинговые группы, которые внимательнейшим образом отслеживают социально-политические, экономические и оборонные процессы, происходящие в Азербайджане, определяют наиболее чувствительные для населения страны вопросы и переходят в пропагандистскую атаку.

Именно для этой цели созданы специальные отделы, которые готовят провокационные тезисы, а также обеспечивают средства массовой информации Ирана подрывными идеями и провокационными тезисами, не оставляющими ни малейших сомнений в том, что Иран на самом деле является вовсе не другом и даже не нейтральной страной, а скрытым врагом Азербайджана, готовым при малейшей возможности нанести удар в спину.

В последующих статьях мы предоставим дополнительную информацию о средствах, которые используют иранские официальные лица для создания провокаций и дезориентации общественного мнения в Азербайджане.