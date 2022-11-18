Айдын Керимов, автор haqqin.az 04:00

Принятие парламентом Азербайджана законопроекта «Об учреждении посольства Азербайджана в Израиле» стала громкой политической сенсацией. И это, откровенно говоря, очень удивляет. Поскольку по всем параметрам речь идет вовсе не о сенсационном, а о глубоко закономерном и ожидаемом событии… Ни для кого не секрет, что, начиная с 1997 года, то есть, уже больше четверти века, азербайджано-израильские отношения неизменно носили не только стратегический, но и максимально партнерский и даже союзнический характер. А после победы Азербайджана в 44-дневной Карабахской войне возникла принципиально новая политическая реальность, в свете которой открытие посольства в Израиле было уже для Азербайджана вопросом ближайшего времени.

В этой великой и исторической для азербайджанского народа победе, которая позволила освободить Карабах от тридцатилетней оккупации, Израиль, обеспечивший Азербайджану технологическое превосходство в войне с Арменией, сыграл, возможно, определяющую роль. В этой связи уместно напомнить, что США и Евросоюз, публично признавая территориальную целостность Азербайджана, на протяжении десятилетий наотрез отказывались продавать официальному Баку современное оружие, чтобы не допустить превосходство азербайджанской армии над вооруженными силами Армении и бандформированиями карабахских сепаратистов. Даже Россия, несмотря на высокий уровень стратегического партнерства с Азербайджаном, отказывалась передавать Азербайджану стратегическое оружие. И если, к примеру, Кремль продавал Азербайджану современные танки, то одновременно снабжал армянскую армию противотанковыми орудиями «Фагот» и комплексами «Корнет». Причем в таком количестве, что во время 44-дневной войны армяне атаковали ими не только азербайджанские танки, но и пехоту. За два года, минувшие после окончания войны, Азербайджан в срочном порядке открыл в Израиле торговое представительство и форсировал подготовку к открытию посольства, чтобы над Еврейским государством могло развиваться и знамя Азербайджана. Параллельно президент Ильхам Алиев, прекрасно осознающий истинную роль Государства Израиль на Востоке и во всем мире, сыграл очень важную, возможно, решающую роль в восстановлении и нормализации отношений Еврейского государства с еще одним ведущим мировым игроком – Турецкой Республикой.