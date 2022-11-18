Азербайджан дождался Беньямина Нетаньяху наш прорыв
Принятие парламентом Азербайджана законопроекта «Об учреждении посольства Азербайджана в Израиле» стала громкой политической сенсацией. И это, откровенно говоря, очень удивляет. Поскольку по всем параметрам речь идет вовсе не о сенсационном, а о глубоко закономерном и ожидаемом событии…
Ни для кого не секрет, что, начиная с 1997 года, то есть, уже больше четверти века, азербайджано-израильские отношения неизменно носили не только стратегический, но и максимально партнерский и даже союзнический характер. А после победы Азербайджана в 44-дневной Карабахской войне возникла принципиально новая политическая реальность, в свете которой открытие посольства в Израиле было уже для Азербайджана вопросом ближайшего времени.
В этой великой и исторической для азербайджанского народа победе, которая позволила освободить Карабах от тридцатилетней оккупации, Израиль, обеспечивший Азербайджану технологическое превосходство в войне с Арменией, сыграл, возможно, определяющую роль.
В этой связи уместно напомнить, что США и Евросоюз, публично признавая территориальную целостность Азербайджана, на протяжении десятилетий наотрез отказывались продавать официальному Баку современное оружие, чтобы не допустить превосходство азербайджанской армии над вооруженными силами Армении и бандформированиями карабахских сепаратистов.
Даже Россия, несмотря на высокий уровень стратегического партнерства с Азербайджаном, отказывалась передавать Азербайджану стратегическое оружие. И если, к примеру, Кремль продавал Азербайджану современные танки, то одновременно снабжал армянскую армию противотанковыми орудиями «Фагот» и комплексами «Корнет». Причем в таком количестве, что во время 44-дневной войны армяне атаковали ими не только азербайджанские танки, но и пехоту.
За два года, минувшие после окончания войны, Азербайджан в срочном порядке открыл в Израиле торговое представительство и форсировал подготовку к открытию посольства, чтобы над Еврейским государством могло развиваться и знамя Азербайджана.
Параллельно президент Ильхам Алиев, прекрасно осознающий истинную роль Государства Израиль на Востоке и во всем мире, сыграл очень важную, возможно, решающую роль в восстановлении и нормализации отношений Еврейского государства с еще одним ведущим мировым игроком – Турецкой Республикой.
По глубокому убеждению haqqin.az, руководство Азербайджана было готово официально объявить об открытии посольства в Израиле еще несколько месяцев назад. Но, видимо, решило дождаться итогов досрочных парламентских выборов в этой стране и сделать эту новость достоянием гласности лишь после того, как стало очевидным, что Кабинет министров Еврейского государства вновь возглавит Биньямин Нетаньяху – выдающийся политик, который вместе с основателем и национальным лидером независимого Азербайджана Гейдаром Алиевым заложил в 1997 году основу стратегического союза между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль.
Открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве позволит не только еще больше углубить и продвинуть отношения между союзническими государствами, но и, по-видимому, станет решающим шагом на пути формирования нового стратегического союза Турция – Израиль – Азербайджан.
Также отрадно констатировать, что Азербайджан, неизменно следующий принципам и духовным ценностям исламской солидарности, принял в отличие от многих мусульманских стран решение открыть в столице Палестинской автономии, городе Рамаллах дипломатическое представительство. Факт сам по себе также закономерный, поскольку официальный Баку неизменно поддерживал идею двух государств для двух народов, как основу для решения израильско-палестинского конфликта, а слова Азербайджана, как часто повторяет Ильхам Алиев, всегда подтверждаются его делами.