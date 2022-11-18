Американские эксперты: Кремль не останавливал мобилизацию

Эксперты считают, что это создаст дополнительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования войскового резерва.

Накануне российские телеграм-каналы обсуждали признаки того, что Кремль готовится ко второй волне мобилизации. В частности, они распространили в сети изображение повестки, полученной петербуржцем, которому было приказано явиться на мобилизацию в январе 2023 года вопреки заявлению президента РФ Владимира Путина об окончании частичной мобилизации 31 октября, пишет ISW. Очевидно, что российские власти полностью не прекратили мобилизационные мероприятия, это означает, что некоторое число мобилизованных по-прежнему проходит подготовку одновременно с призывниками-срочниками.

Эксперты ISW считают, что это, вероятно, приведет к еще более низкому качеству подготовки как мобилизованных, так и призывников. Очередная волна мобилизации в ближайшие месяцы только ухудшит ситуацию и, вероятно, общее качество российских войск, которые будут переброшены на передовую в Украине.