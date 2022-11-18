Пустыня в Саудовской Аравии превратилась в «озера»

Проливные дожди на севере Саудовской Аравии превратили обширные районы в пустыне в реки и озера. Об этом сообщает Political Lore.

В сети появились кадры, как автомобилисты едут по протяженной трассе, проложенной в пустыне, а рядом с дорогой залитые водой участки пустыни.

По информации издания, в отдельных районах также выпал град – из-за этого вода в пустынных реках перемешалась со льдом.