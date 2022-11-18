Мужчина пришел в бакинский аэропорт с пистолетом Макарова
При прохождении предполетного досмотра в Международном аэропорту Гейдар Алиев у одного из пассажиров был изъят пистолет Макарова, сообщили haqqin.az в пресс-службе аэропорта.
Согласно сообщению, оружие было обнаружено сотрудниками Главного управления авиационной безопасности ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
Инцидент задокументировали, пассажира передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства, сказали в пресс-службе.
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