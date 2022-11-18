В России взрыв в жилом доме: выросло число погибших обновлено 10:30
При взрыве жилой пятиэтажки в поселке Тымовское в Сахалинской области погибли семь человек. Среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.
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В городе Тымовск Сахалинской области РФ взорвался бытовой газ в пятиэтажном жилом доме, сообщили российские СМИ со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Обрушился подъезд с первого по пятый этаж. Из-под завалов дома уже извлекли тела пяти погибших жителей. По последним данным, пострадали девять человек.
Отмечается, что дом не был газифицирован, по предварительным данным, в одной из квартир мог взорваться газовый баллон.