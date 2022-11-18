При взрыве жилой пятиэтажки в поселке Тымовское в Сахалинской области погибли семь человек. Среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

* * * 09:50

В городе Тымовск Сахалинской области РФ взорвался бытовой газ в пятиэтажном жилом доме, сообщили российские СМИ со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Обрушился подъезд с первого по пятый этаж. Из-под завалов дома уже извлекли тела пяти погибших жителей. По последним данным, пострадали девять человек.

Отмечается, что дом не был газифицирован, по предварительным данным, в одной из квартир мог взорваться газовый баллон.