Ким Чен Ын и ракету запустил, и дочь показал миру

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые показал свою дочь, появившись с ней на испытании баллистической ракеты. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщает Reuters.

ЦТАК опубликовало серию фото, на которых Ким Чен Ын с дочерью, взявшись за руки, осматривает запуск крупнейшей баллистической ракеты страны. Reuters отмечает, что существование дочери Ким Чен Ына никогда публично не подтверждалось.