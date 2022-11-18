Ким Чен Ын и ракету запустил, и дочь показал миру
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые показал свою дочь, появившись с ней на испытании баллистической ракеты. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщает Reuters.
ЦТАК опубликовало серию фото, на которых Ким Чен Ын с дочерью, взявшись за руки, осматривает запуск крупнейшей баллистической ракеты страны. Reuters отмечает, что существование дочери Ким Чен Ына никогда публично не подтверждалось.
Эксперты полагают, что у Ким Чен Ына есть трое детей, две девочки и мальчик.
Северная Корея никогда не объявляла, кто последует за Ким Чен Ыном в случае, если он станет недееспособным, и, поскольку известно мало подробностей о его детях, аналитики предположили, что его сестра и лоялисты могут сформировать регентство, пока преемник не станет достаточно взрослым, чтобы стать лидером.
Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Запуск был произведен после того, как КНДР предупредила, что предпримет «более ожесточенные» военные действия, если США будут продолжать свою политику в регионе.