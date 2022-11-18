Израиль ударил по Сирии: погибли солдаты Асада

По меньшей мере четверо военнослужащих сирийской армии погибли, еще один получил ранения в результате воздушной атаки, совершенной ВС Израиля в субботу утром. Об этом сообщила сирийская Генеральная дирекция радио и телевидения со ссылкой на источник в силовых структурах арабской республики.

По данным источника, примерно в 06:30 по местному времени израильские ВС нанесли воздушные удары со стороны сирийского города Банияс, расположенного на берегу Средиземного моря, по ряду объектов в центральной и прибрежной частях Сирии.

Утверждается, что средства ПВО Сирии отразили ракетные удары израильских ВС. В результате обстрела нанесен материальный ущерб. Другие подробности не приводятся.