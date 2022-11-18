Российский эксперт: Зангезурский коридор не представляет угрозы Ирану

Зангезурский коридор не может представлять никакой угрозы для Ирана, поскольку безопасность там будет обеспечивать ФСБ России. Об этом на заседании Российско-азербайджанского экспертного совета заявил военный обозреватель и эксперт фонда «Наследие Евразии» Александр Артамонов.

«Тегеран пытается надавить и считает, что какие-то новые возможности для него открылись, а в чем-то чувствует, что он ущемлен. Но он может и дальше чувствовать себя ущемленным. Еще раз говорю: Россия придерживалась и будет придерживаться союза с Азербайджаном», - указал Артамонов.