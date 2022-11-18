Прокуратура Турции обнародовала имя заказчика убийства Лоту Гули сенсационные подробности
Республиканская прокуратура стамбульского района Бакыркёй составила обвинительное заключение по делу известного криминального авторитета Надира Салифова, известного также как Лоту Гули. Согласно сообщениям турецких СМИ, в обвинительном заключении говорится, что убийство вора в законе было актом мести за Ровшана Джаниева, другого азербайджанского криминального авторитета по прозвищу Ровшан Ленкоранский. Заказчиками и организаторами убийства Лоту Гули были члены банды Джаниева, в число которых входил брат Ровшана.
Напомним, Лоту Гули въехал в Турцию под именем Назир Азизоглу в августе 2020 года. В ресторане пятизвездочного отеля Антальи он был застрелен своим близким другом Хаганом Зейналовым (Хан Бакинский). Тем не менее, в своем заявлении следствию Зейналов не признался в убийстве криминального авторитета, равно как и в получении четырех миллионов долларов в качестве гонорара.
Согласно материалам следствия, Зейналов дважды выстрелил в Салифова в упор, после выбежал из гостиницы, сел в машину поджидавшего его поблизости Амира Гамидли и уехал с места происшествия. Однако турецкая полиция выследила убийцу, автомобиль был остановлен на трассе Анталья – Денизли. Обоих мужчин задержали, в машине были найдены пистолет и нож.
Поскольку Лоту Гули был главарем мафиозной структуры, а его убийство совершила организованная группа, дело перешло к стамбульской прокуратуре. После этого Управление стамбульской полиции по борьбе с организованной преступностью провело расследование, на основании которого удалось установить, что убийство было совершено в качестве акта мести за Ровшана Ленкоранского, застреленного 18 августа 2016 года в стамбульском районе Бешикташ.
Выяснилось также, что наряду с Хаганом Зейналовым и Амиром Гамидли к убийству причастны Али Мовламлы, Джамал Гасанов, Джафар Ализаде, Ханымниса Мамедова, Намиг Джаниев (брат Ровшана Ленкоранского, полковник ГТК), Расул Гасанов, Умид Наджафов, Джемиль Келеш, Эркан Ашан и адвокат Нурсен Арасоглу. В Стамбуле и Эрзуруме были проведены операции по задержанию указанных лиц. В ходе этих операций полиция арестовала Мовламлы, Гасанова, Наджафова, Келеша, Ашана и Арасоглу. Позже Арасоглу освободили из-под стражи. Джамал Гасанов, Джафар Ализаде, Ханимниса Мамедова и Намик Джаниев были объявлены в розыск.
В обвинительном заключении говорится, что семья Ровшана Ленкоранского убеждена: убийство их родственника организовал Лоту Гули; близкие Ровшана решили отомстить. С этой целью была создана организованная группа под руководством Намика Джаниева, Джамала Гасанова и Джафара Ализаде.
Согласно материалам следствия, Джафар Ализаде из группы Намика Джаниева поручил совершить это преступление Амиру Гамидли. Группа вела предварительное наблюдение за выбранным местом преступления. Ханымниса Мамедова и Амир Гамидли, притворившись любовниками, поселились в отеле, в котором проживал Салифов. Передав Джамалу Гасанову нужную информацию, они покинули отель за два дня до инцидента. Ранее группа предпринимала несколько попыток убийства Салифова и его брата, но эти попытки были предотвращены турецкими правоохранительными органами. В конце концов Джафар Ализаде убедил Хагана Зейналова, доверенного лица Лоту Гули, совершить убийство своего шефа за 4 миллиона долларов.
В обвинительном заключении подробно описывается роль других членов группы в преступлении. Обвинительное заключение было направлено на рассмотрение в Бакыркёйский суд по тяжким преступлениям, а после предварительного следствия передано в Манавгатский суд, поскольку убийство произошло в Анталье. В Манавгате и состоялось предварительное слушание по этому делу. Подозреваемых подключили к процессу слушания с помощью специальной системы видеоконференцсвязи из тюрем Измира, Текирдага, Малтепе, а также из центра содержания под стражей в Эрзуруме.
Хаган Зейналов, находящийся в Измирской закрытой тюрьме, в своих показаниях суду заявил, что не убивал Лоту Гули: «Он был моим близким другом. Пригласил меня в Турцию. 17 августа между нами возник спор. Надир Салифов приказал мне похитить бизнесмена, проживающего в Москве. Я не согласился. В ходе спора Надир ударил меня, а в зале было 8 вооруженных телохранителей. Во время ссоры в меня стреляли, и я выхватил пистолет, чтобы защитить себя, и выстрелил влево. Надир был справа».
Киллер утверждал, что до инцидента встречался с Амиром Гамидли в отеле и собирался отправиться с ним в Стамбул 19 августа. Но инцидент сорвал все планы, и Зейналову пришлось срочно уехать.
Следователь напомнил Зейналову, что до этого в своих показаниях следствию он в подробностях рассказал о том, как совершил убийство. Обвиняемый заявил, что давал те показания под давлением.
Амир Гамидли также не согласился с обвинением, выдвинутым против него в суде. Он сообщил, что перед инцидентом Али Мовламлы, Расул Гасанов и Ханымниса Мамедова приезжали на отдых в Турцию, причем Мамедова занималась проституцией. Он добавил, что раненый Зейналов попросил срочно увезти его подальше от отеля, объяснив это ссорой с Салифовым.
Коллегия суда напомнила Амиру Гамидли о его предыдущих показаниях следствию, в которых он признался в организации убийства. Гамидли также заявил, что дал эти показания под давлением. Тем не менее, очевидные факты свидетельствуют не в пользу оправдательных заявлений Зейналова и Гамидли.