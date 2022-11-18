Отдел информации 12:00

Республиканская прокуратура стамбульского района Бакыркёй составила обвинительное заключение по делу известного криминального авторитета Надира Салифова, известного также как Лоту Гули. Согласно сообщениям турецких СМИ, в обвинительном заключении говорится, что убийство вора в законе было актом мести за Ровшана Джаниева, другого азербайджанского криминального авторитета по прозвищу Ровшан Ленкоранский. Заказчиками и организаторами убийства Лоту Гули были члены банды Джаниева, в число которых входил брат Ровшана.

Напомним, Лоту Гули въехал в Турцию под именем Назир Азизоглу в августе 2020 года. В ресторане пятизвездочного отеля Антальи он был застрелен своим близким другом Хаганом Зейналовым (Хан Бакинский). Тем не менее, в своем заявлении следствию Зейналов не признался в убийстве криминального авторитета, равно как и в получении четырех миллионов долларов в качестве гонорара. Согласно материалам следствия, Зейналов дважды выстрелил в Салифова в упор, после выбежал из гостиницы, сел в машину поджидавшего его поблизости Амира Гамидли и уехал с места происшествия. Однако турецкая полиция выследила убийцу, автомобиль был остановлен на трассе Анталья – Денизли. Обоих мужчин задержали, в машине были найдены пистолет и нож. Поскольку Лоту Гули был главарем мафиозной структуры, а его убийство совершила организованная группа, дело перешло к стамбульской прокуратуре. После этого Управление стамбульской полиции по борьбе с организованной преступностью провело расследование, на основании которого удалось установить, что убийство было совершено в качестве акта мести за Ровшана Ленкоранского, застреленного 18 августа 2016 года в стамбульском районе Бешикташ.

Выяснилось также, что наряду с Хаганом Зейналовым и Амиром Гамидли к убийству причастны Али Мовламлы, Джамал Гасанов, Джафар Ализаде, Ханымниса Мамедова, Намиг Джаниев (брат Ровшана Ленкоранского, полковник ГТК), Расул Гасанов, Умид Наджафов, Джемиль Келеш, Эркан Ашан и адвокат Нурсен Арасоглу. В Стамбуле и Эрзуруме были проведены операции по задержанию указанных лиц. В ходе этих операций полиция арестовала Мовламлы, Гасанова, Наджафова, Келеша, Ашана и Арасоглу. Позже Арасоглу освободили из-под стражи. Джамал Гасанов, Джафар Ализаде, Ханимниса Мамедова и Намик Джаниев были объявлены в розыск. В обвинительном заключении говорится, что семья Ровшана Ленкоранского убеждена: убийство их родственника организовал Лоту Гули; близкие Ровшана решили отомстить. С этой целью была создана организованная группа под руководством Намика Джаниева, Джамала Гасанова и Джафара Ализаде. Согласно материалам следствия, Джафар Ализаде из группы Намика Джаниева поручил совершить это преступление Амиру Гамидли. Группа вела предварительное наблюдение за выбранным местом преступления. Ханымниса Мамедова и Амир Гамидли, притворившись любовниками, поселились в отеле, в котором проживал Салифов. Передав Джамалу Гасанову нужную информацию, они покинули отель за два дня до инцидента. Ранее группа предпринимала несколько попыток убийства Салифова и его брата, но эти попытки были предотвращены турецкими правоохранительными органами. В конце концов Джафар Ализаде убедил Хагана Зейналова, доверенного лица Лоту Гули, совершить убийство своего шефа за 4 миллиона долларов.

В обвинительном заключении подробно описывается роль других членов группы в преступлении. Обвинительное заключение было направлено на рассмотрение в Бакыркёйский суд по тяжким преступлениям, а после предварительного следствия передано в Манавгатский суд, поскольку убийство произошло в Анталье. В Манавгате и состоялось предварительное слушание по этому делу. Подозреваемых подключили к процессу слушания с помощью специальной системы видеоконференцсвязи из тюрем Измира, Текирдага, Малтепе, а также из центра содержания под стражей в Эрзуруме. Хаган Зейналов, находящийся в Измирской закрытой тюрьме, в своих показаниях суду заявил, что не убивал Лоту Гули: «Он был моим близким другом. Пригласил меня в Турцию. 17 августа между нами возник спор. Надир Салифов приказал мне похитить бизнесмена, проживающего в Москве. Я не согласился. В ходе спора Надир ударил меня, а в зале было 8 вооруженных телохранителей. Во время ссоры в меня стреляли, и я выхватил пистолет, чтобы защитить себя, и выстрелил влево. Надир был справа». Киллер утверждал, что до инцидента встречался с Амиром Гамидли в отеле и собирался отправиться с ним в Стамбул 19 августа. Но инцидент сорвал все планы, и Зейналову пришлось срочно уехать. Следователь напомнил Зейналову, что до этого в своих показаниях следствию он в подробностях рассказал о том, как совершил убийство. Обвиняемый заявил, что давал те показания под давлением.