В огузском лесу нашли растерзанное животными тело мужчины

В лесном массиве на территории села Тайыфлы Огузского района найдено тело мужчины. В шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что информация об этом поступила в Огузское районное управление полиции.

Согласно сообщению, сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели тело. Было установлено, что это 62-летний Абульфат Агаев. В ходе предварительного расследования было установлено, что тело растерзали дикие животные.

Также отмечается, что А.Агаев проживал один, был психически болен и пропал без вести несколько дней назад. Заявления о его исчезновении в отдел полиции не поступало.