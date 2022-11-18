Как сообщалось ранее, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры вначале с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Армянские СМИ со ссылкой на официальные заявления, пишут, что госсекретарь призвал Пашиняна продолжать прогресс в содействии мирному процессу для достижения конкретных результатов.

«...Как передает наш дипломатический источник, Блинкен говорил с Пашиняном довольно резким тоном, что имеет геополитические причины. По словам источника в МИД Армении, американская сторона серьезно обеспокоена месседжами, которые звучат в армянской политической сфере в связи с российскими предложениями по нормализации отношений», - утверждает армянская газета «Паст».

Издание указывает, что армянские власти ранее «неоднократно публично заявляли, что выступают за российские предложения (передача урегулирования карабахского вопроса будущим поколениям, продление сроков пребывания российских миротворцев и т.д.)».

«В соответствии с этим, американская сторона серьезно обеспокоена тем, что «российский вариант» в отличие от «вашингтонского» со временем станет доминирующим», - пишет газета.