Зеленский рассказал о «намерениях» Кремля

Россия сейчас ищет возможности добиться «короткого перемирия», хочет восстановить силы. Украинские СМИ сообщают, что такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Международного форума безопасности в Галифаксе.

«Само по себе прекращение войны не гарантирует мира. Россия сейчас стремится к короткому перемирию, передышке для восстановления силы. Некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка лишь усугубит ситуацию», - заявил Зеленский.

Глава украинского государства отверг любые мнения об уступках украинской территории или суверенитете в обмен на «мир». «Аморальные компромиссы приведут к новому кровопролитию. Настоящий длительный и откровенный мир может стать результатом только полного уничтожения российской агрессии», - подчеркнул Зеленский.