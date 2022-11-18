Только Зеленский решит: в Белом доме отрицают давление на Украину

"Мы согласны с тем, что дипломатическое урегулирование путем переговоров - это следующая лучшая вещь после того, как Путин просто выведет свои войска", - заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале мирных переговоров с Россией, заявили в Белом доме, отвергнув мнение, что США давят на Киев для переговоров, сообщает AFP.

"Мы также сказали, что Зеленский сам должен определить, готов ли он к переговорам и когда и как эти переговоры будут выглядеть", - сказал Кирби, добавив, что "никто из Соединенных Штатов не давит и не подталкивает его к столу переговоров".

Этот комментарий прозвучал через два дня после того, как председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, предположил, что после крупных побед на поле боя и значительного ослабления российских сил Киев может воспользоваться этим и начать переговоры о прекращении войны. Милли отметил, что маловероятно, что украинские силы смогут вскоре отвоевать все захваченные Россией земли, особенно Крым.

Кирби подчеркнул, что никакого давления на Киев нет и что США не предпринимают собственных действий. "Мы не собираемся вести дискуссии с россиянами о прекращении войны в Украине без участия Украины в этом разговоре", - сказал он.

"Эти разговоры не происходят, потому что президент Зеленский четко дал понять, что он не готов к этому", - отметил Кирби.