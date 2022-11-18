В Армении признали рост бедности в стране

Число бедных в Армении увеличится. Такой прогноз дал министр труда и социальных вопросов страны Нарек Мкртчян, заверив при этом, что власти предпринимают «необходимые меры для смягчения социальных проблем», пишут армянские СМИ.

"Учитывая, что мы находимся на этапе преодоления послевоенной посткризисной ситуации, у нас возможен рост бедности, однако это не окончательная картина", - сказал министр.

По словам Мкртчяна, если бы не повышение пенсий, пособий и социальных выплат, бедность могла вырасти вплоть до 50% населения.