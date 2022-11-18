Нефть падает в преддверии эмбарго против России

Цена фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с конца сентября упала ниже 90 долларов за баррель, составив 87,62 доллара, американская нефть WTI пробила отметку 80 долларов.

Зарубежные СМИ отмечают, что с начала недели нефтяные котировки упали более чем на 10%, несмотря на то, что с 5 декабря Евросоюз откажется от морских поставок "черного золота" из России, а страны G7 введут ценовой потолок на российскую нефть.

Эксперты объясняют обвал стоимости нефти падением спроса со стороны Китая, который, являясь крупнейшим импортером сырья в мире, переживает очередную волну пандемии коронавируса. Также аналитики отмечают ослабление геополитической напряженности, что делает возможным дальнейшее снижение стоимости топлива.