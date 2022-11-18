Офис Зеленского: «сдачи Украины» не будет

Какие-либо предположения о возможности тайных переговоров Запада с Кремлем по Украине не будут воплощены в реальность. Украинцы этого не позволят, потому что это вопрос жизни, написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Любые конспирологические теории о «сдаче Украины» или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну «маленькую деталь» - украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни», - отметил Подоляк.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность переговоров с Западом по Украине. На это уже отреагировали в США. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией и Вашингтон не будет на него давить.