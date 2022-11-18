Турция готова поставлять в Европу туркменский газ

Анкара готова поставлять транзитом природный газ из Туркменистана в Европу, пишет газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам визита в Ашхабад председателя Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафы Шентопа.

Спикер турецкого парламента в беседе с изданием отметил, что между странами есть широкие перспективы для наращивания контактов в торгово-экономической сфере, и сообщил, что Турция готова обеспечить Европу транзитными поставками туркменского природного газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ходе запланированного на декабрь визита в Ашхабад обсудить с лидерами Азербайджана и Туркменистана Ильхамом Алиевым и Сердаром Бердымухамедовым вопросы создания на территории Турции газового центра.

На Туркменистан приходится 7,2% мировых запасов газа, что позволяет ему занимать 4-е место в мире по этому показателю, уступая России, Ирану и Катару.