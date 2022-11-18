Баскетбольная лига: НТД и «Гянджа» в очном споре за лидерство

Отдел спорта

Сегодня состоятся еще два матча 6-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В 17:30 начнется игра между НТД и «Гянджой», а в 20:00 стартует встреча между астаринской «Зирвя» и «Нефтчи».

Оба матча будут показаны в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

Закроет тур матч AAAF (Хырдалан) – «Олимпик» (Шеки). Он состоится завтра.

Напомним, в первой игре 6-го тура «Серхедчи» со счетом 91:84 обыграл «Сабах», который занимает 1-е место. Но сегодня лидер сменится. Им станет победитель матча НТД – «Гянджа».

Турнирное положение:

1. «Сабах» – 10 очков (6 матчей)

2. НТД – 9 (5)

3. «Гянджа» – 9 (5)

4. «Серхедчи» – 9 (6)

5. «Нефтчи» – 7 (5)

6. «Олимпик» – 7 (5)

7. AAAF – 7 (5)

8. «Зирвя» – 5 (5).