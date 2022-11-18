Баскетбольная лига: НТД и «Гянджа» в очном споре за лидерство

Сегодня состоятся еще два матча 6-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В 17:30 начнется игра между НТД и «Гянджой», а в 20:00 стартует встреча между астаринской «Зирвя» и «Нефтчи».

Оба матча будут показаны в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.