Баскетбольная лига: НТД и «Гянджа» в очном споре за лидерство
Сегодня состоятся еще два матча 6-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В 17:30 начнется игра между НТД и «Гянджой», а в 20:00 стартует встреча между астаринской «Зирвя» и «Нефтчи».
Оба матча будут показаны в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Закроет тур матч AAAF (Хырдалан) – «Олимпик» (Шеки). Он состоится завтра.
Напомним, в первой игре 6-го тура «Серхедчи» со счетом 91:84 обыграл «Сабах», который занимает 1-е место. Но сегодня лидер сменится. Им станет победитель матча НТД – «Гянджа».
Турнирное положение:
1. «Сабах» – 10 очков (6 матчей)
2. НТД – 9 (5)
3. «Гянджа» – 9 (5)
4. «Серхедчи» – 9 (6)
5. «Нефтчи» – 7 (5)
6. «Олимпик» – 7 (5)
7. AAAF – 7 (5)
8. «Зирвя» – 5 (5).