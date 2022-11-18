Президент ФИФА: европейцы должны 3 тысячи лет извиняться за содеянное в прошлом

Европейцы должны извиняться последующие 3 тыс. лет за то, что они сделали в последние 3 тыс. лет, сказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, обвинив европейцев в двойных стандартах.

«Европейцы преподали нам много уроков. Я европеец. Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали по всему миру в течение последних 3 тыс. лет, мы должны извиняться следующие 3 тыс. лет, прежде чем давать моральные уроки другим людям... Мы должны спросить себя: куда катится мир?», - сказал президент ФИФА на пресс-конференции накануне открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре, выступая с речью против дискриминации.

Правозащитные организации в период подготовки Катара к чемпионату мира постоянно критиковали власти страны за политику в области прав трудовых мигрантов, женщин и сексуальных меньшинств.

«Кто на самом деле заботится о рабочих?» - спросил Инфантино. «ФИФА, весь футбол, чемпионат мира и, честно говоря, Катар тоже. Несколько дней назад я был на мероприятии, где мы объяснили, что мы делаем на этом ЧМ для людей с ограниченными возможностями... В мире 1 млрд инвалидов, и никого это не волнует», - заявил Инфантино.

Отметим, что финальная стадия ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.