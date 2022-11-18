Саммит бухгалтеров в Лондоне: наградили и представителей «Азеришыг»

В саммите, который проходил с 5 по 10 ноября, приняли участие представители международных профессиональных организаций бухгалтеров и ведущих компаний Европы и СНГ, ведущие специалисты в области бухгалтерского учета, налогообложения, инвестиций, финансового контроля и других областей экономики, бухгалтеры и финансовые менеджеры.

В Лондоне прошел традиционный саммит Института сертифицированных финансовых менеджеров (ICB/ICFM Global), одной из самых престижных и профессиональных организаций бухгалтеров Великобритании.

Представители ОАО «Азеришыг», корпоративного члена Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана (APFM), также приняли участие в этой встрече и были удостоены наград в ряде номинаций, рассказали haqqin.az в ОАО.

Директор финансового департамента ОАО «Азеришыг» Намиг Оруджов удостоился наград «Финансовый директор года» и «За развитие финансового сектора», начальник отдела управления проектами и материально-технического снабжения Идрак Алекперов – «Финансовый менеджмент в государственных закупках», начальник отдела отчетности по MHBS Рауф Рзаев – «Консультант года». ОАО «Азеришыг» награждено премией Luca в номинации «Компания года».