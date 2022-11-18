Армянские водители жалуются: белорусов, россиян пропускают, а нас нет видео
Уже 20 дней, как армянские грузовики с грузом стоят в очереди у КПП «Верхний Ларс», пишут армянские СМИ.
Водители жалуются, что препятствие искусственное и касается только автомобилей с армянскими номерами: грузовики с белорусскими, российскими, казахскими номерами беспрепятственно проезжают.
По словам водителей, правительство Армении абсолютно не интересуется этой проблемой.
«После взрыва на Крымском мосту на КПП «Верхний Ларс» усилился контроль, что вызвало серьезные проблемы и для армянских грузоперевозчиков. Если две недели назад стоящих в очереди грузовиков было несколько сотен, то сейчас, по моим последним данным, – несколько тысяч», - говорит депутат-оппозиционер Гарник Даниелян.